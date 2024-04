Reprodução Câmera de segurança flagrou o ato sexual entre o diretor e funcionária temporária

O diretor da Escola Estadual Nossa Senhora da Penha, na Zona Leste de São Paulo, que foi flagrado, por imagens de câmeras de segurança, tendo uma relação sexual com uma funcionária temporária dentro do anfiteatro do colégio, foi afastado do cargo. A Secretaria de Educação informou que abriu um processo administrativo disciplinar para apurar.



Robson José da Silva Batista é professor concursado na unidade escolar, mas até o momento foi retirado formalmente apenas do posto de diretor. Após a denúncia do episódio, ele entregou um atestado médico e entrou com um pedido de licença médica.

Segundo a Secretaria de Educação, além do afastamento do diretor e da abertura do procedimento disciplinar, o contrato da funcionária temporária envolvida no caso também foi encerrado. As informações são do Globo.

O diretor teria confirmado ao seu superior direto, responsável pela Diretoria de Ensino Leste, que havia mantido relações sexuais no anfiteatro da escola. Em seguida, o supervisor confirmou o ato nas câmeras de segurança e registrou, pela internet, um boletim de ocorrência na Polícia Civil, segundo informações do Metrópoles.

O supervisor informou ainda que o pedido de desligamento da funcionária terceirizada partiu da própria e teria ocorrido em 21 de março, um dia depois da relação sexual.

Apesar do processo disciplinar em andamento Robson não está impedido de exercer a função de professor, permanecendo afastado das aulas somente por conta da licença médica. De acordo com a Secretaria de Educação, apurações deste tipo costumam durar, no máximo, 30 dias.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp