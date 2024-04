Reprodução Empresário que assediou mulher em elevador vira réu

A Justiça tornou réu o empresário Israel Leal Bandeira Neto, flagrado por câmeras apalpando uma mulher em um elevador em Fortaleza (CE). Ele responderá pelo crime de importunação sexual.



A denúncia oferecida pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) foi aceita pela Justiça no dia 27 de março, mas veio a público neste sábdo (6), em reportagem do G1. O pedido de prisão preventiva ainda não foi analisado.

O caso aconteceu no dia 15 de fevereiro, em um prédio comercial no bairro Aldeota, por volta das 11h. Israel tocou as partes íntimas da nutricionista Larissa Duarte dentro do elevador do edifício, e a cena foi flagrada pelas câmeras de segurança.

Depois do caso ser denunciado e se tornar público, o Ministério Público ofereceu denúncia à Justiça em 24 de março, mesmo dia em que solicitou a prisão preventiva do agora réu.



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.