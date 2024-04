Reprodução - 31/03/2024 Porsche destruída após acidente em São Paulo na madrugada desse domingo (31)

O motorista do Porsche que bateu contra um Renault Sandero e causou a morte de um homem de 52 anos na madrugada do último domingo (31) se entregou à polícia na tarde desta segunda-feira (1º).

Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, estava sendo procurado pela polícia depois de fugir do local com a ajuda da mãe, mas compareceu ao 30º Distrito Policial, no Tatuapé, Zona Leste de SP, onde o caso havia sido registrado.

O acidente ocorreu na Avenida Salim Farah Maluf. As imagens analisadas foram captadas por câmeras de segurança locais que registraram o momento em que o veículo de luxo, dirigido por Fernando, bate na traseira do carro de Orlando da Silva Viana, um motorista de aplicativo, que não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com testemunhas ouvidas, Fernando estava em alta velocidade, sendo que o limite na via é de 50 km/h.

Primeiros socorros

Orlando foi socorrido e levado em parada cardiorrespiratória ao Hospital Municipal do Tatuapé, mas não resistiu e faleceu.

Um amigo de Fernando que, segundo a polícia, também estava do Porsche, foi levado ao Hospital São Luiz no Tatuapé. Até a manhã desta segunda, ele seguia internado. Seu estado de saúde é desconhecido.

