Reprodução/Instagram Distribuição de produtos Nike causa tumulto e deixa feridos em SP

Um tumulto ocorrido durante um evento de distribuição de produtos da Nike no bairro Paraíso, em São Paulo, deixou 6 pessoas feridas.

A loja Guadalupe Store divulgou o evento em parceria com a marca Survival pelas redes sociais, prometendo a distribuição gratuita de produtos da marca, como o tênis Air Max DN.

Com isso, dezenas de pessoas foram atraídas para a Zona Sul. Entretanto, esse número ultrapassou o que era esperado pela organização, levando a confusão e ao empurra-empurra. Seis pessoas foram pisoteadas.

A Polícia Militar foi chamada para o local por volta das 19h30 para conter a confusão. De acordo com a PM, os feridos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados a hospitais da região.

Em nota, a Nike comunicou que o engajamento do evento superou as expectativas iniciais. A empresa confirmou que algumas pessoas necessitaram de atendimento médico, mas que não houve nenhum caso grave.

"No entanto, é com pesar que relatamos que durante o evento algumas pessoas precisaram de atendimento médico. É importante ressaltar que, felizmente, nenhum dos casos apresentou maior gravidade", afirmou.

"A organização está em contato com as respectivas famílias das pessoas afetadas para prestar assistência. Nossa prioridade é apoiar as pessoas que precisaram de atendimento médico para que se recuperem completamente", acrescentou a Nike.

Tanto a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) quanto a Secretaria da Saúde não se manifestaram ou divulgaram quaisquer levantamentos sobre o ocorrido.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp