Reprodução: commons Aeroporto de Congonhas está localizado na Zona Sul de São Paulo

O governo federal comunicou, nesta segunda-feira (25), que o Aeroporto de Congonhas , localizado na Zona Sul de São Paulo, terá um novo terminal de passageiros e receberá investimento de R$ 2 bilhões . Com as obras, o espaço poderá comportar voos internacionais. O anúncio foi feito pelo ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos), durante uma cerimônia realizada no local.

De acordo com o ministro, o investimento e as obras serão feitos pela Aena Brasil , concessionária responsável pela operação desde agosto do ano passado. O aporte fará com que o aeroporto tenha: uma nova área pra veículos de aplicativo ; mais acessibilidade ; 19 novas pontes de embarque (7 a mais que o número atual); áreas mais amplas no embarque, saguão e check-in ; novo espaço comercial com 20 mil metros quadrados pra lojas e restaurantes ; construção de novo pátio ; e novo sistema de climatização .

“Essa tarefa de enormes proporções será realizada a várias mãos, com o apoio e o trabalho também do Ministério de Portos e Aeroportos, da Agência Nacional de Aviação Civil, da Secretaria de Aviação Civil, da Prefeitura de São Paulo e do governo estadual”, afirmou Santiago Yus, diretor-presidente da Aena Brasil, durante o evento.





O anúncio acontece após o Aeroporto de Congonhas conviver com problemas técnicos e ser alvo de críticas. Diretor do aeroporto, Kleber Meira prometeu melhorias até o final do primeiro semestre. "A gente já contratou o projeto e vai refazer todo o [sistema] de ar-condicionado até julho deste ano", declarou.

O diretor ainda confirmou a intenção de o aeroporto, no futuro, receber voos internacionais. "À medida que a gente for avançando, a ideia é que, sim, a gente possa ter voos internacionais partindo de Congonhas."

