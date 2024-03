USP Imagens Imagem aérea de SP

O distrito da Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo, foi a região da capital paulista cuja população mais cresceu nos doze anos entre 2010 e 2022.

De acordo com os dados do Censo 2022 divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta quinta-feira (21), o número de habitantes no distrito mais que duplicou no período, com um crescimento de 132,5%.

Na época do censo anterior, a região tinha cerca de 14.383 moradores. No censo de 2022, a população do distrito havia crescido para 33.436 pessoas. Hoje, ao contrário da maioria dos distritos - que tiveram queda ou estagnação populacional, de acordo com o IBGE -, a Barra Funda continua em pleno crescimento.

Marsilac, na Zona Sul, registrou o segundo maior crescimento na cidade, com uma alta de 38% e sobre uma população bem menor, de 8.258 para 11.443 moradores.

Bela Vista registra maior queda na população

Por outro lado, a Bela Vista, no Centro, teve a maior queda no número de habitantes, de 13,6%. Em 2010, eram 69.460 habitantes na Bela Vista, mas os dados mais recentes registram uma queda de quase 10 mil moradores: 60.024.

A região do Alto de Pinheiros, na Zona Oeste, está em segundo lugar do ranking, com uma perda de 13,4% de sua população.

