SaiKrishna Saketh Yellapragada/Unsplash Parque Nuuksio, na Finlândia

A Finlândia conquistou o título de país mais feliz do mundo pela sétima vez consecutiva, de acordo com um relatório patrocinado pela ONU (Organização das Nações Unidas) divulgado nesta quarta-feira (20). Por outro lado, o Brasil alcançou a 44ª posição.

Comparado ao ranking do ano anterior, o Brasil subiu cinco posições. Entre os países da América do Sul, os brasileiros estão atrás apenas do Uruguai (26º) e do Chile (38º).

O relatório considera seis fatores-chave: apoio social, renda, saúde, liberdade, generosidade e ausência de corrupção.

Os países nórdicos dominam os primeiros lugares, com Dinamarca, Islândia e Suécia logo após a Finlândia. O Afeganistão ocupa o último lugar na lista de 143 países, impactado por uma crise humanitária após o retorno do Talibã ao poder em 2020.

Pela primeira vez em mais de uma década, os Estados Unidos e a Alemanha não estão entre os 20 países mais felizes, ocupando as posições 23 e 24, respectivamente. Costa Rica e Kuwait entraram no top 20, ocupando as posições 12 e 13.



Nenhum dos países mais populosos do mundo está entre os 20 primeiros. O relatório destaca que apenas Holanda e Austrália, entre os dez primeiros, têm mais de 15 milhões de habitantes, enquanto apenas Canadá e Reino Unido, entre os 20 primeiros, têm mais de 30 milhões de habitantes.

Os maiores retrocessos no índice de felicidade desde 2006-2010 foram observados no Afeganistão, Líbano e Jordânia, enquanto Sérvia, Bulgária e Letônia registraram fortes avanços.

A medição da felicidade mundial é divulgada anualmente pela Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da ONU desde 2012, baseando-se na avaliação pessoal da felicidade e em dados econômicos e sociais.

A proximidade com a natureza e um bom equilíbrio entre trabalho e vida pessoal são fundamentais para a satisfação dos finlandeses. A confiança nas instituições, a baixa corrupção e o acesso gratuito à saúde e educação também são importantes.

O relatório destaca um sentimento de felicidade mais forte entre as novas gerações em comparação com as pessoas mais velhas, na maioria das regiões. Entretanto, a desigualdade na felicidade aumentou em todas as regiões, exceto na Europa.

Ranking



1. Finlândia

2. Dinamarca

3. Islândia

4. Suécia

5. Israel

6. Países Baixos

7. Noruega

8. Luxemburgo

9. Suíça

10. Austrália

...

20. Reino Unido

23. Estados Unidos

26. Uruguai

38. Chile

44. Brasil

48. Argentina

51. Japão

55. Portugal

60. China

79. Venezuela

105. Ucrânia

141. Lesoto

142. Líbano

143. Afeganistão

