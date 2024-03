MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL São Paulo está em alerta para alagamentos

Todas regiões de São Paulo entraram em estado de atenção para alagamentos após uma tempestade atingir a capital paulista nesta sexta-feira. De acordo com a última atualização do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura , a expectativa é que a chuva continue atingindo a cidade nas próximas horas.



"Áreas de chuva vindas do interior, formadas pelo calor e a alta disponibilidade de umidade na atmosfera, continuam atuando na capital paulista. Conforme imagens do radar meteorológico do CGE, chove forte na Zona Leste, nas subprefeituras da Vila Prudente, Aricanduva/Formosa, Itaquera e São Miguel paulista", diz um trecho do comunicado.

"O mesmo quadro de chuva forte é observado na Zona Sul, nas subprefeituras de Campo Limpo, M Boi Mirim, Santo Amaro e Cidade Ademar. Na Zona Sudeste, chove moderado e forte na Vila Mariana, principalmente. Há potencial para alagamentos, rajadas de vento e transbordamentos. As próximas horas, até o início da noite, há potencial para chuvas isoladas, variando de intensidad", continua.

Segundo o CGE, às 15h50, a capital paulista já registrava 12 pontos de alagamentos, sendo seis deles intransitáveis: avenida Regente Feijó e avenida Dr. Eduardo Cotching, ambas na Arincanduva, e avenida Itaquera, no bairro de mesmo nome. Um na avenida do Estado e outra na avenida Dr. Inácio de Agnaia Mello, ambos na Mooca, e o último na rua Presidente Batista Pereira, no Ipiranga.





Medidas que podem amenizar os efeitos dos alagamentos:

- Evitar transitar em ruas alagadas;

- Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas;

- Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda;

- Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores. Abrigue-se em casas e prédios;

- Planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas;

- Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, ligue para a central de atendimento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) através do número 156 ou entre no site da CET para saber como está o trânsito nas principais vias.

Previsão

Para este fim de semana, a cidade de São Paulo não deve sofrer alterações no clima. A previsão é de pancadas de chuva moderada a forte entre o meio da tarde e o início da noite no sábado (9).

No domingo (10), o risco de chuva moderada a forte entre o final da manhã e o período da tarde continua, quando "ela deve apresentar intensidade moderada, por vezes forte, acompanhadas de trovoadas, raios e rajadas localizadas de vento", segundo o CGE.

Para a semana que vem, porém, uma onda de calor atingirá a capital paulista. O fenomenô acompanhará ausência de chuva, com umidade do ar ainda bastante elevada, o que irá provocar sensação de tempo abafado no decorrer dos dias.