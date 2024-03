Reprodução/Flightaware Voo que ia para Madri foi desviado para Natal

Um avião que fazia o trajeto de Buenos Aires , na Argentina, para Madri , na Espanha, precisou ser desviado para Natal , no Rio Grande do Norte, após um passageiro passar mal. O voo era realizado por uma aeronave modelo Boeing 787 Dreamliner.

O homem, um espanhol de 72 anos, tentou ser reanimado no aeroporto potiguar, mas não sobreviveu. O incidente ocorreu por volta das 19 horas desta quinta-feira (7).



A aeronave voltou a decolar duas horas após o pouso em Natal. Segundo o site FlightRadar, a chegada em Madri ocorreu às 8h15 de hoje no horário local (4h15 no horário de Brasília).







Em nota, a Zurich Airport Brasil, responsável por administrar o terminal em Natal, disse que o avião informou emergência médica de passageiro em voo e solicitou pouso em Natal.

Já a Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte confirmou que o corpo do passageiro foi levado para o Serviço de Verificação de Óbitos, localizado em Natal. A identidade do homem, porém, não foi informada.