Reprodução / PCES criminoso mais procurado do ES é encontrado dentro de parede

O criminoso mais procurado do Espírito Santo encontrado e preso pela Polícia Civil do estado na manhã desta sexta-feira (8). Fernando Moraes Pereira Pimenta, conhecido também como Marujo, estava escondido em um fundo falso de uma parede na casa de um familiar no bairro Bonfim, em Vitória.

Segundo a polícia, o fundo falso da parede era aberto de forma eletrônica. Foi divulgado um vídeo do momento da prisão em que é possível ver policiais quebrando a parede para alcançar o homem:

Momento da prisão do mais traficante de drogas do Espírito Santo é preso por policiais civis/ES. O apelido do bandido é #marujo . #trafico #traficante pic.twitter.com/kgHqB9GpIq — Delegado Marcus Vinicius 🐺 (@DelegadoMarcus) March 8, 2024





De acordo com as autoridades, Marujo está envolvido com tráfico de drogas e é chefe de uma organização criminosa.

A polícia apreendeu uma arma de fogo, rádios comunicadores, um balão de oxigênio e munições.