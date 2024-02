Reprodução/Roda Viva/TV Cultura e Fernando Frazão/Agência Brasil - 17/03/2023 Boulos, pré-candidato à prefeitura de São Paulo em 2024, criticou o atual líder do Executivo municipal, Ricardo Nunes (MDB)

O Instituto Paraná Pesquisas divulgou nesta terça-feira (20) o levantamento de intenção de votos para a Prefeitura de São Paulo. Segundo o instituto, a disputa está tecnicamente empatada entre o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), e o deputado Guilherme Boulos (PSOL). Enquanto o mdbista aparece com 32% das intenções de voto, o psolista surge com uma pequena vantagem, com 33%. A margem de erro da pesquisa é de 2,6 pontos percentuais.

Na pesquisa, o deputado Kim Kataguiri (União-SP) é colocado como uma das opções de voto. Ele aparece em quarto lugar, com 5,2%. Em terceiro está Tabata Amaral (PSB), com 9,7%.

Primeiro turno com Kim Kataguiri

Primeiro turno sem Kim Kataguiri

A pesquisa ainda pressupõe um cenário sem a presença do deputado do União Brasil na disputa. Neste caso, Nunes aparece com maior vantagem.

Pesquisa espontânea

Quando os entrevistados passavam pela pesquisa espontânea — quando não são dadas opções de candidatos e a pessoa fala nomes que gostariam que assumisse o cargo —, alguns nomes cotados para uma possível campanha surgem, como o do deputado Ricardo Salles (PL) .

Segundo turno

A pesquisa também questionou os candidatos quanto a possíveis cenários de um eventual segundo turno. Em todos os cenários, Tabata Amaral aparece perdendo. Em contrapartida, Nunes aparece com uma pequena vantagem no segundo turno, mas ficando empatado tecnicamente com Boulos, segundo a margem de erro.

Avaliação do governo

O instituto perguntou aos entrevistados sobre as avaliações do atual governo municipal, estadual e federal. Nunes aparece com um percentual mais positivo do que a gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Nunes aparece com 58,3% de aprovação e 38% de desaprovação. Já Tarcísio, está com 55,3% de aprovação e 40,6% de desaprovação. Com a menor nota entre os três, aparece Lula com 54,9% de aprovação e 41,9% de desaprovação.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o nº SP-01843/2024. Ao todo, 1.502 eleitores foram entrevistadas entre os dias 14 e 19 de fevereiro. Segundo o instituto, a pesquisa possui 95% de confiança, com uma margem de erro de 2,6 pontos percentuais nos resultados gerais.