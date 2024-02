Reprodução/Google Maps Menino de 7 anos caiu do 7º andar de um prédio no Tatuapé

Um menino de 7 anos morreu ao cair do 7º andar de um prédio localizado no bairro do Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo . O incidente aconteceu na Rua Pitangui, na manhã desta segunda-feira (19). A informação foi confirmada pelo iG .



De acordo com o Corpo de Bombeiros , quatro viaturas foram acionadas por volta das 10 horas (de Brasília). A criança foi levada ao pronto-socorrida do Hospital Municipal do Tatuapé em parada cardiorrespiratória e com ferimentos na cabeça, mas não resistiu.

O Corpo de Bombeiros não soube informar se havia tela de proteção no apartamento.

















A reportagem do iG entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública (SSP). Em nota, o órgão informou que o caso está sendo investigado por meio de um inquérito policial instaurado 52° DP (Parque São Jorge). Foram solicitados exames junto ao IC (Instituto de Criminalística) e ao IML (Instituto Médico Legal). O caso foi registrado como morte suspeita.



Leia a nota na íntegra:

O caso é investigado por meio de inquérito policial instaurado pelo 52° DP (Parque São Jorge). Na manhã desta segunda-feira (19), uma criança de 7 anos caiu do sétimo andar de um prédio, no bairro do Tatuapé, na zona leste da capital paulista. Na ocasião dos fatos, a vítima foi socorrida ao hospital da região onde não resistiu e faleceu. Foram solicitados exames junto ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML). Os laudos estão em elaboração e, assim que finalizados, serão analisados pela autoridade policial, que realiza demais diligências para o esclarecimento dos fatos. O caso foi registrado como morte suspeita. Detalhes serão preservados por envolver menor de idade.