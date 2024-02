Rovena Rosa/Agência Brasil Operação polícial em Santos fez duas vítimas no fim de semana

Um homem foi morto após entrar em confronto com policiais na cidade de Santos , na Baixada Santista , no último domingo (11), de acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP). Esse foi o 20º óbito desde o dia 2, quando o policial Samuel Wesley Cosmo , 35, foi assassinado.

Segundo as autoridades, policiais da Rota faziam ronda em Santos e suspeitaram de um homem que andava de bicicleta. Em nota, a SSP declarou que o suspeito sacou uma arma e atirou em direção aos policiais , que reagiram e acertaram o homem.

O suspeito foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Zona Noroeste, onde morreu, segundo a Secretaria. Os policiais afirmaram que o homem portava entorpecentes.

No sábado (10), outro homem morreu após ser abordado pela polícia. Na ocasião, o homem resistiu à ordem de parada e jogou o carro que dirigia em direção a viatura dos policiais. Um fuzil calibre 556 foi apreendido com o suspeito, que já tinha passagem por tentativa de homicídio e associação criminosa.

A Secretaria de Segurança Pública diz que todos os suspeitos mortos na operação entraram em confronto com os policiais e os casos são investigados pela 3ª Delegacia de Homicídios da Deic de Santos e acompanhados pelo Ministério Público e Poder Judiciário.

A Operação Verão em Santos começou em dezembro do ano passado e vai até o fim do Carnaval. Até o momento, cerca de 580 pessoas foram detidas no litoral paulista, sendo 211 procuradas pela Justiça.