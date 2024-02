DA REDAÇÃO Carnaval

O Carnaval de 2025 está marcado para sacudir o Brasil com sua energia contagiante, acontecendo dos dias 1° a 5 de março. Enquanto os foliões se preparam para celebrar, os últimos desenvolvimentos nas investigações da Polícia Federal sobre a ofensiva antidemocrática têm revelado conexões intrigantes.

Veja as datas do carnaval 2025



Sábado de Carnaval (dia 1° de março)

Domingo de Carnaval (dia 2 de março)

Segunda-feira de Carnaval (dia 3 de março)

Terça-feira de Carnaval (dia 4 de março)

Quarta-feira de Cinzas (dia 5 de março)

Neste período de festividade, milhões de brasileiros se entregam à música, dança e folia, mas nos bastidores políticos do país, revelações chocantes estão emergindo. A recente ação da Polícia Federal tem lançado luz sobre os financiadores e mentores por trás da tentativa de golpe de Estado que abalou as estruturas do país em 8 de janeiro de 2023.

Decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), pareceres da Procuradoria-Geral da República (PGR) e relatórios da PF têm exposto documentos, mensagens e outras evidências que contradizem a narrativa de uma mobilização espontânea, defendida pelos investigados.

As investigações revelam que os eventos foram meticulosamente planejados e executados por um grupo ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, suspeito de participar da tentativa de subversão constitucional. Conversas interceptadas entre figuras-chave, como o major Rafael Martins de Oliveira e o tenente-coronel Mauro Cid, evidenciam o conhecimento prévio e apoio direto de indivíduos próximos ao então presidente.

Em meio a essas descobertas, o Carnaval traz à tona questões sobre a definição de sua data. Embora o senso comum associe a festa aos 40 dias antes da Páscoa, sua determinação é mais complexa. A Semana Santa, que abriga a Páscoa, é definida por eventos astronômicos e do calendário, conforme estabelecido pelo Primeiro Concílio de Niceia em 325 d.C. A data do Carnaval é estabelecida como 40 dias antes do Domingo de Ramos, marcando a terça-feira de Carnaval.

Enquanto os brasileiros se preparam para celebrar a maior festa do país, as investigações continuam a desvendar os intricados detalhes da tentativa de golpe, lançando luz sobre os eventos que abalaram a nação em 2023. O Carnaval de 2025 pode ser um momento de alegria e descontração, mas nos corredores do poder, a busca pela verdade não conhece pausa.