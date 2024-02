PR/Ricardo Stuckert Presidente Lula

Neste sábado (10), o Partido dos Trabalhadores (PT) completa 44 anos de fundação e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva postou nas redes sociais um texto onde exalta a história do partido desde a fundação até os tempos atuais.

No texto, o presidente ressalta os feitos do partido na história do país e diz que a sigla superou o golpe, as mentiras, as injustiças e o ódio das elites. Lula ainda menciona a luta contra a ditadura militar e a retirada do país do mapa da fome.

Além disso, Lula ainda aproveitou e escreveu que o partido precisa avançar, entretanto, sem esquecer de onde veio e afirmou que a sigla precisa se renovar e vencer novos desafios na era digital.

No começo era só um retalho de pano vermelho que a Marisa pegou e costurou uma estrela branca por cima. Mas por trás daquela bandeira improvisada havia uma determinação muito sólida: mudar a história deste país. E nós mudamos. O PT nasceu enfrentando a ditadura. E ajudou o Brasil… — Lula (@LulaOficial) February 10, 2024

Segundo o presidente, é necessário percorrer de novo o Brasil, ocupar as ruas, conversar com as pessoas nos bairros, locais de trabalho, e promover o debate nas redes sociais, além de combater o ódio, desinformação e fake news.