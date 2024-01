Reprodução / X @MobilidadeSampa - 28.22.2023 Trânsito intenso na Radial Leste, sentido Centro, na altura da estação Carrão da Linha 3-Vermelha do Metrô

O rodízio dos veículos na cidade de São Paulo será retomado nesta segunda-feira (8). A decisão foi revelada pela prefeitura da capital na última sexta-feira (5). A Operação Horário de Pico restringe a circulação de veículos no Anel Viário da Cidade de segunda a sexta das 7h às 10h no turno da manhã e das 17 às 20h na tarde/noite. A restrição estava suspensa desde o dia 22 de dezembro em função dos feriados de natal e ano novo

Durante esses horários, veículos são proibidos de circular no Centro Expandido, incluindo as marginais Tietê e Pinheiros, avenidas dos Bandeirantes, Tancredo Neves, Afonso D’Escragnole Taunay, Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf, além do Viaduto Grande São Paulo.

A circulação é determinada pelo último dígito das placas dos carros. A seguir, veja as placas que estão proibidas de circular e os determinados dias:

Segunda-feira: Placas com final 1 e 2

Terça-feira: Placas com final 3 e 4

Quarta-feira: Placas com final 5 e 6

Quinta-feira: Placas com final 7 e 8

Sexta-feira: Placas com final 9 e 0

Pela Lei nº 12.490 de 3.10.1997 , complementada pela Lei nº 14.751 de 28.05.2008, não é permitido trafegar em zona de rodízio , ainda que a placa de seu veículo seja de outro município , é considerada uma infração de natureza média e prevê 4 pontos na carteira. A multa de rodízio custa R$ 130,16.

Aos sábados, domingos e feriados, o rodízio é suspenso.