Reprodução: Agência Brasil STF define data de julgamento de ex-integrantes da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal

O Supremo Tribunal Federal (STF) definiu que os sete ex-integrantes da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal serão julgados entre os dias 9 e 20 de fevereiro. Os oficiais foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República por omissão durante os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 , quando a praça dos Três Poderes foi depredada.

Os ex-PMs serão julgados em plenário virtual pela Primeira Turma da Corte. Veja quem são os denunciados:

Fábio Augusto Vieira (comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal à época dos fatos)

Flávio Silvestre de Alencar (Major da PMDF)

Jorge Eduardo Barreto Naime (Coronel da PMDF)

Klepter Rosa Gonçalves (subcomandante-geral)

Marcelo Casimiro Vasconcelos (Coronel da PMDF)

Paulo José Ferreira de Sousa Bezerra (Coronel da PMDF)

Rafael Pereira Martins (Tenente da PMDF)

Eles estão presos e são acusados pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, deterioração de patrimônio tombado, violação de deveres funcionais e omissão.





De acordo com as investigações, os militares tinham informações sobre a possibilidade de invasão aos Três Poderes e, propositalmente, não interviram para evitar os atos.

Após os ataques, os oficias foram suspensos do cargo e tiveram os bens bloqueados.

No dia mesmo dia da invasão, 2,1 mil pessoas foram presas. Deste número, 66 ainda seguem detidos, um ano depois dos atos.

Até o momento, 30 pessoas foram condenadas a penas que variam de 13 a 17 anos de prisão por envolvimento direto neste evento. Eles respondem pelos crimes de golpe de Estado, depredação de patrimônio público, abolição violenta do Estado, dano qualificado e associação criminosa.

O ministro do STF e relator do caso, Alexandre de Moraes, recebeu 1.345 processos do Ministério Público contra os invasores. Destes, 200 ainda faltam ser julgados.