Reprodução/TV Globo - 23.03.2023 Greve paralisa linhas do metrô de SP

O governo de São Paulo determinou ponto facultativo nesta terça-feira (27) por conta da ameaça de greve dos trabalhadores do metrô , da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e da Sabesp. A mobilização é uma resposta aos planos de privatização defendidos pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

"A medida visa a reduzir os prejuízos à população, garantindo a remarcação de consultas, exames e demais serviços que estavam agendados para a data da greve", disse a gestão estadual em comunicado à imprensa.

Os profissionais da educação foram excluídos do ponto facultativo, devido ao Provão Paulista que ocorre dias 29 e 30 de novembro. A prova foi adiada também por conta da greve. Inicialmente, o exame ocorreria nos dias 28 e 29.

As linhas concedidas do metrô e trens vão funcionar normalmente nas Linhas 4-Amarela, 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda. Segundo o governo, as consultas em Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) da capital e em outras unidades de saúde estaduais terão seus reagendamentos garantidos, assim como nos postos do Poupatempo.

O decreto que oficializa o ponto facultativo será publicado no Diário Oficial do Estado ainda nesta segunda (27).

O governo assegurou ainda que os serviços de segurança pública não vão parar, bom como os restaurantes populares e postos móveis do Bom Prato.

O governo de São Paulo também protocolou um pedido de tutela antecipada na Justiça contra a paralisação anunciada pelos metroviários, ferroviários e funcionários da Sabesp. O pedido obriga a presença de 100% dos funcionários do sistema de transporte durante os horários de pico e de pelo menos 80% no restante do dia.

A administração estadual também afirmou que a manifestação tem "interesses políticos" e que a pauta principal dos sindicatos não está ligada a causas trabalhistas.

"A irresponsabilidade dos grevistas afeta 1,2 milhão de estudantes inscritos no Provão Paulista, cujo exame começaria no dia 28 e teve que ser adiado para que nenhum aluno seja prejudicado", disse a gestão estadual.

Em nota, os Metroviários de SP criticaram o governador Tarcísio de Freitas por não liberar as passagens gratuitas no dia de amanhã.

"Tarcísio não liberou a Catraca Livre durante a Greve Unificada desta terça, 28, e ainda chamou os sindicatos de irresponsáveis. Irresponsável é insistir no modelo privatista que, mesmo com mais dinheiro, apresenta maiores falhas, dando prejuízo tanto ao estado quanto à população", afirmou o Sindicato dos Metroviários de São Paulo.