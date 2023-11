Divulgação/ Defesa Civil Chuva e vento forte danificaram a estrutura para um evento de pagode em Paraguaçu Paulista no sábado (18)

Chuva e ventos fortes atingem causaram danos em duas cidades do interior do estado neste sábado (18).

Uma tempestade que durou cerca de 10 minutos, acompanhada por ventos em Taubaté derrubou um outdoor, conforme divulgou a Defesa Civil da cidade.

Também caíram 12 árvores em bairros diferentes da cidade. Uma delas chegou a atingir alguns carros e outra caiu sobre o teto do ginásio do Emecal, no Jardim das Bandeiras.

Em Paraguaçu Paulista, um temporal que durou por volta de 10 minutos derrubou parte da estrutura montada para um evento, segundo a Defesa Civil do município.

Árvores também caíram sobre residências e fiação elétrica. Alguns bairros ficaram sem energia.

A Defesa Civil emitiu um alerta para o fim de semana e segue valento até este domingo (19).

Cinco mil agentes serão mobilizados em 177 municípios, informam as autoridades. Eles integram a Defesas Civil do estado e órgãos municipais.