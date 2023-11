Fernando Frazão/Agência Brasil - 14/03/2023 Chuva deixa São Paulo em estado de atenção

A Defesa Civil de São Paulo alertou nesta quarta-feira (15) que a capital paulista pode voltar a ter ventos de até 100 km/h a partir desta quinta-feira (16), com a chegada de novos temporais para a cidade. Além das chuvas e das rajadas de vento, São Paulo também pode ter o dia mais quente da sua história nesta quinta.

De acordo com o órgão, entre sexta-feira (17) e domingo, a capital deve enfrentar chuvas fortes, com raios e granizo, acompanhados de rajadas de vento intensas. Os ventos terão de 60 km/h a 80 km/h, podendo chegar até a 100 km/h antes ou durante os temporais.

O fenômeno ocorre devido à onda de calor que passa pela região, atrelado à umidade provenientes da Amazônia com a passagem de uma frente fria pelo estado.

A previsão aponta que as áreas mais críticas do estado são de São José dos Campos, Litoral Norte, Vale do Paraíba, Itapeva e Serra da Mantiqueira, que têm previsão de 150 milímetros de chuvas.

Na Grande SP, Campinas e Sorocaba a previsão é de 100 milímetros de chuva.

São Paulo já teve o dia mais quente do ano nesta semana, na última segunda-feira (13), os termômetros marcaram 37,7 °C, a maior para um mês de novembro e a segunda maior registrada pelo Inmet em São Paulo nesses 80 anos.

A combinação de ventos associados a zonas de alta pressão é perigosa, pois pode causar tempestades, devido ao acúmulo de nuvens que tentam entrar na zona de alta pressão. Neste mês, ventos dessa magnitude provocaram oito mortes, além de queda de árvores que deixaram regiões da Grande São Paulo sem energia por quase uma semana.

Em nota, a Enel, fornecedora de eletricidade na capital, informou que reforçou suas equipes de atendimento.

Já nesta quarta, a cidade registrou nove pontos de alagamento e chuvas de granizo. O Corpo de Bombeiros informou que, até as 21h40 desta noite, havia recebido 90 chamados por conta da queda de árvores e seis por desabamentos. Não houve registros de mortes ou pessoas feridas.