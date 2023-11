David Dee Delgado/Getty Images Eli Cohen durante uma fala na ONU

O governo de Israel deixou o Brasil de fora da lista de convidados de um encontro que promoveu com parentes de reféns levados pelo Hamas, na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Genebra, na terça-feira (14).

O objetivo era sensibilizar os outros países para a necessidade de combater ativamente, como Israel já vem fazendo, o Hamas.

Procurada pela imprensa, a diplomacia brasileira admitiu que não foi convidada e a missão de Israel em Genebra confirmou para a imprensa brasileira presente no evento, que houve um “erro” no envio da mensagem aos delegados do Itamaraty.

No cenário internacional, o Brasil, tanto na figura do Itamaraty, quanto o próprio presidente Lula, tem defendido desde o início do conflito um cessar-fogo. Outros países e entidades internacionais têm cada vez mais entrado em um consenso sobre essa necessidade, contexto que desagrada Israel.

Outra situação que gerou animosidade entre Brasil e Israel foi a demora de 1 mês para incluir o grupo de brasileiros que estavam na Faixa de Gaza nas listas de estrangeiros autorizados a deixar o enclave.

Desde que os 32 brasileiros aterrissaram em Brasília domingo (12), o presidente Lula tem subido o tom nas declarações a respeito de como Israel ataca a Faixa de Gaza.