Divulgação/Prefeitura de Cabreúva A empresa ficou destruida com a explosão

A empresa metalúrgica "SP Alumínio" explodiu na manhã desta sexta-feira (1º), na cidade de Cabreúva, interior de São Paulo. O acidente ocorreu no bairro Pinhal, e foi relatado por volta das 10h40.



Até o momento, não se tem informações sobre a causa do acidente, além de não ter registros de mortos. Ao Portal iG, a Defesa Civil de Cabreúva informou que até o momento não se tem uma informação precisa do número de feridos, mas que já somam mais de 35 pessoas.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e moveu cerca de 12 equipes para o local, além de helicópteros para os resgate dos trabalhadores.

10 pessoas se encontram em estado grave após o resgate, com cerca de 90% do corpo queimado. As vítimas estão sendo encaminhadas para a Santa Casa de Cabreúva, para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro do Jacaré ou para o Hospital São Vicente, na cidade de Jundiaí.

O prefeito de Cabreúva, Antonio Carlos Mangini, foi até o local da explosão e disse que já mobilizou as unidades de saúde para atender os feridos. Segundo os relatos, o tremor causado pela explosão pode ser sentido pelas regiões próximas.

O governador de SP, Tarcísio de Freitas, publicou nas redes sociais um comunicado que as equipes da Defesa Civil e Bombeiros do estado estão trabalhando no resgate dos metalúrgicos.

Equipes da @defesacivilsp e @BombeirosPMESP no local para prestar todo o apoio necessário às vítimas da explosão que ocorreu em uma metalúrgica em Cabreúva nesta manhã. Informação inicial é que 10 vítimas graves já foram socorridas devido à explosão de um forno de derretimento de… — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) September 1, 2023

O momento ainda foi registrado e publicado nas redes sociais.

Explosão em cadeira em Cabreúva, SP deixa pelo menos 30 feridos , 6 em estado grave . Bombeiros ainda procuram por possíveis vítimas #Bruxinhanews pic.twitter.com/bSIRpk9L2m — Bruxinha News (@NewsBruxinha) September 1, 2023

Explosão em caldeira destrói metalúrgica e deixa dezenas de funcionários feridos em Cabreúva (SP) https://t.co/DIXR7bul64 pic.twitter.com/JRgin3yZTQ — Jeff Nascimento (@jnascim) September 1, 2023