Reprodução/redes sociais Kauan Jesus da Cunha Duarte

A Justiça Militar condenou o ex-soldado da Força Aérea Brasileira (FAB), Felipe de Carvalho Sales, a seis anos de prisão em regime semiaberto, por matar o colega militar Kauan Jesus da Cunha Duarte, de 19 anos. Duarte foi morto em novembro de 2022, levando um tiro na cabeça, nas dependências do Ministério da Justiça.



Segundo a Justiça Militar, Sales cometeu homicídio com dolo eventual, pois ele teria assumido o risco de matar o colega ao manusear a arma, e por ter atirado na direção da cabeça de Duarte.

A decisão ocorreu na última terça-feira (22), no Distrito Federal, durante o julgamento de Sales. Tanto a equipe de defesa, quanto a de acusação podem recorrer da decisão.

O Superior Tribunal Militar (STM) explicou que no dia 19 de novembro de 2022, a vítima estaria sentada em um sofá próximo ao término do serviço. Ele assistia a um vídeo no celular de um terceiro soldado, quando Sales entrou na sala, localizada no Anexo do Ministério da Defesa. Ele portava uma pistola na cintura.

Sales teria então se direcionado até Duarte, sacado a arma e disparado acertando a cabeça do militar. Ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas já estava sem vida.

No depoimento, Sales disse que acreditou que a arma não estava carregada, classificando a ação como "brincadeira idiota". Ambos tinham 19 anos na época. Sales foi expulso da FAB.

A defesa do acusado foi enfático em dizer que eles eram amigos, dizendo que estavam em um contexto de brincadeira, com Sales ficando desesperado quando viu que o tiro havia sido real.

O juiz federal da Justiça Militar da União Frederico Magno Veras, que faz parte do Conselho Permanente de Justiça junto com outros quatro juízes militares (oficiais da Aeronáutica), optaram pela condenação de Sales.