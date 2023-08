Divulgação/Polícia Civil Polícia apreendeu 100 quilos de cocaína na Cracolância





Uma operação realizada pela Polícia Civil de São Paulo nesta terça-feira (8) na Cracolândia resultou na prisão de 8 pessoas. A ação teve o intuito de prender dois traficantes que distribuíam e vendiam drogas na região.

De acordo com Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública do estado, uma das pessoas detidas é intitulada como "Disciplina do Fluxo”, e tinha função de vender drogas e impor regras a outros traficantes.

Um comparsa do rapaz, esse identificado como "Capitão do Mato", também foi preso pelos agentes. Ele era o responsável por executar as ordens do "Disciplina".





Além das detenções, a Polícia Civil também apreendeu 100 quilos de cocaína e porções menores de maconha e crack. O grupo também estava com um simulacro de arma de fogo e uma granada indoor pimenta.

“Essa ação foi realizada num primoroso trabalho de investigação policial da 1º Delegacia Seccional. Essa força-tarefa que envolve um grande trabalho de investigação é realizada em várias fases e ontem foi mais uma”, pontuou Derrite.