A Polícia Civil prendeu um dos principais traficantes de drogas que abastecia a região da Cracolândia, na capital paulista, durante operação nessa quarta-feira (26). Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o homem tem 44 anos e foi detido com 1,5 kg da droga e R$ 12 mil na Rua dos Andradas, no bairro da República, localizado no Centro da cidade de São Paulo.

Conforme a SSP, o traficante alugava um apartamento, que estava no nome de uma mulher, e usava para armazenar e distribuir os entorpecentes que seriam destinados à região. Ele comprava as drogas no litoral semanalmente.

Ainda segundo as informações, ele tinha 10 passagens pela polícia pelos crimes de furto, roubo, estelionato, receptação e tráfico.

"Após investigação da Polícia Civil de São Paulo, um dos principais traficantes que abastecia a região da Cracolândia acaba de ser preso em operação no centro da capital", escreveu o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), nas redes sociais. "Em São Paulo, o crime não terá vez. Vamos devolver as ruas ao cidadão."

A detenção foi feita após trabalho de investigação policial que solicitou um mandado de prisão temporária de 30 dias à Justiça.

“Hoje eu julgo que é a prisão mais importante da área do centro de São Paulo porque esse suspeito era um dos principais abastecedores do tráfico de entorpecentes na região da Cracolândia. A prisão não tem relevância pela quantidade de drogas apreendidas, mas sobre o processo de desarticulação do crime organizado”, disse o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, durante coletiva de imprensa.

"Existe uma força-tarefa acontecendo na região central de São Paulo. Não são simples operações que estão acontecendo ao acaso. É um trabalho de investigação e de inteligência", acrescentou Derrite.



O flagrante faz parte de uma série de ações que estão sendo realizadas no local, de acordo com o secretário. A primeira, ocorreu em junho, quando 13 pessoas foram presas por tráfico de drogas, sendo dois considerados líderes do tráfico na região. A última foi deflagrada no último sábado (22), que terminou com 18 pessoas presas, e teve apoio da Guarda Civil Metropolitana (GCM).

No último dia 18, Tarcísio afirmou que pretendia deslocar os dependentes químicos da Cracolândia para o bairro do Bom Retiro, também na região central da capital paulista, para fazer com que eles fossem atendidos no Complexo Prates, local onde funciona um equipamento de atenção a moradores em situação de rua e dependentes químicos.

Dois dias depois, porém, ele voltou atrás e disse ter desistido da ideia. "Não vai funcionar. Vou voltar atrás. Sou humano. Não tenho problema de corrigir o caminho", afirmou o chefe do Executivo paulista à CNN Brasil .