Seis mortes causadas pela Operação Escudo , relizada pela Polícia Militar de São Paulo na Baixada Santista, aconteceram em ações onde os policiais não contavam com câmeras nas suas fardas. A informação foi divulgada em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (7).

Ao todo, a açãos dos policiais no Guarujá e em Santos causou a morte de 16 pessoas. O coronel da Polícia Militar Pedro Luis de Souza Lopes disse, no entanto, que não épossível confirmar que as outras 10 mortes tenham sido registradas pelas câmeras dos agentes de segurança.

"Eu tenho notícia de que em uma ocorrência dessa, em que a viatura tinha o equipamento, uma das câmeras estava sem bateria no momento. Dos 16 confrontos que envolveram unidades policiais, em dez desses confrontos a unidade dispunha de equipamento", pontuou o coronel.





"Se o equipamento estava funcionando plenamente no momento do confronto, é uma questão que está sendo apurada em cada investigação", complementou.

Pedro destacou que sete ocorrências foram completamente compartilhadas com o MInistério Público Federal. Ele também enfatizou que deverá ser apurado o porquê de, em algumas operações, as câmeras não terem registrado as imagens.

"Vamos imaginar que a viatura veio de outra região do estado, chegou aqui depois de 14 horas, o policial não teve tempo de recarregar. Eu vou ter que apurar. Se isso é justificável ou não, em cada caso a gente vai analisar. Mas a informação que eu tenho é de que essa situação de anomalia no uso de câmera não é relevante", disse.

Informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) dão conta de que cerca de 600 policiais estão atuando na operação no litoral sul do estado. As ações resultaram na prisão de 180 pessoas e na apreensão de 500 kg de drogas e 22 armas.

O assassinato do soldado Patrick Bastos Reis, da Rota, foi o que motivou a ação dos militares. Ele foi morto no dia 27 de julho.