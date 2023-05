Prefeitura da Praia Grande Funcionários da Sehab durante o Dia do Desafio

Os servidores da Secretaria de Habitação (Sehab) da Prefeitura de Praia Grande aderiram ao Dia do Desafio, nesta quarta-feira (31). A atividade ocorreu no final do expediente, com o grupo realizando alongamentos na própria sede da pasta, que fica localizada no segundo andar do Paço Municipal, no Bairro Mirim.

Todos os setores da Sehab estiveram presentes. O Dia do Desafio visa lutar contra o sedentarismo. Estudos comprovam que o mínimo de atividade física diária melhora a qualidade de vida e a saúde das pessoas.

“O objetivo do Dia do Desafio é chamar a atenção das pessoas para a importância da atividade física. Correr, dançar, malhar, praticar alguma modalidade esportiva, não importa, o fundamental é deixar de lado o sedentarismo”, comentou o secretário de Habitação de Praia Grande, Anderson Mendes.

Outro fato que chamou a atenção durante a atividade na sede da Sehab foi a animação demonstrada por todos os integrantes da equipe.

Na Praia Grande, uma extensa programação com atividades em equipamentos esportivos e escolas municipais ocorreu ao longo de toda a quarta-feira. A chuva atrapalhou o cronograma oficial, impedindo a realização de eventos ao ar livre. A Cidade escolheu a modalidade autodesafio, que incentiva a prática de atividade física regularmente e sem concorrência. Milhares de pessoas fizeram parte do Dia do Desafio no Município e realizaram, pelo menos, 15 minutos de atividades.

