Prefeitura de Praia Grande Programa Dono do Lote

O programa Dono do Lote, no município de Praia Grande, realiza a próxima etapa do cronograma. As famílias residentes no Núcleo Santa Marina, serão beneficiadas com a regularização fundiária desta região da Cidade. A prefeitura realizará uma reunião para detalhar os trabalhos no próximo sábado (3), a partir das 10 horas, na Escola Municipal Governador Mario Covas.

O programa Dono do Lote é desenvolvido pela Secretaria de Habitação (Sehab). De acordo com dados e a expectativa da equipe, cerca de 300 famílias do Núcleo Santa Marina serão beneficiadas com a entrega gratuita do título de propriedade ao final de todas as etapas da ação.

A reunião do próximo sábado tem como principal objetivo explicar exatamente o funcionamento do benefício. Uma palestra será realizada pela equipe da Sehab para dar mais detalhes sobre todas as etapas legais até a finalização do processo. Os moradores ainda terão a oportunidade de tirar dúvidas com os técnicos da secretaria.

O Dono do Lote já contemplou mais de 1.400 títulos de propriedade desde o início da gestão da prefeita Raquel Chini, em 2021. O número alcançado cumpre a meta definida no plano de governo para esta ação. A Cidade está trabalhando e avançando para a entrega de mais 5 mil títulos de propriedade até o final de 2024.

