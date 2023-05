Reprodução/Polícia Civil Fio de eletricidade, cadarço e pano usados para amarrar o menino foram apreendidos pela Políci

Um homem foi preso na tarde de segunda-feira (29) sob suspeita de torturar seu enteado de seis anos em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo.

Segundo a Polícia Militar, a criança foi encontrada amarrada na garagem de casa sem as roupas por volta das 16h20. O suspeito teria despido a criança e o deixado de cueca, em um frio de 12°C, além de forçá-loa beber um litro de refrigerante.

O padrasto da vítima disse à criança que precisaria sair para resolver questões pessoais e não queria levá-la; então, antes de sair de casa, decidiu amarrar os braços do menino com um fio elétrico e cadarço. As pernas dele foram amarradas com um pano de chão.

As amarras provocaram lesões nos braços da criança, que foi encaminhada à UBS Jardim Alvorada para atendimento médico. No caminho, os policiais passaram no trabalho da mãe do menino e informaram o ocorrido. Na UBS, o padrasto telefonou à mãe do garoto para informar que havia chegado em casa. Parte da equipe se deslocou novamente até a residência em que a criança foi encontrada, onde prenderam o padrasto do menino em flagrante.

Os familiares da criança foram encaminhados à delegacia. O 4º Distrito Policial de Guarulhos registrou o caso como tortura e maus-tratos. O homem permanece detido, aguardando o resultado da audiência de custódia.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.