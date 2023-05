Leonor Calasans/IEA-USP Luiz Fernando Corrêa é nomeado novo diretor-geral da Abin

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) divulgou um decreto nesta terla-feira (30) nomenando Luiz Fernando Corrêa como novo diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). O ex-diretor-geral da Polícia Federal assume o cargo que estava vago há mais de um ano.

Aos 64 anos, Corrêa havia sido indicado por Lula em março, mas precisou passar por uma sabatina no Senado Federal. Em 17 de maio, ele foi aprovado com 43 votos a favor e cinco contrários, além de duas abstenções.

O último diretor-geral da Abin, Alexandre Ramagem, havia deixado o cargo em março de 2022, ainda durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Desde então, o cargo estava sem ninguém. Ramagem, agora, é deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro.

Antes de ser nomeado oficialmente, Luiz Fernando já estava acompanhando as últimas decisões da Abin, principal órgão de inteligência do Brasil. Além disso, ele também já havia escalado sua equipe com antecedência.

