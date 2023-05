Rovena Rosa/Agência Brasil Moradores em situação de rua foram atendidos por UPA e AMA

Moradores em situação de rua da Cidade de São Paulo apresentaram sintomas de intoxicação alimentar após ingerirem comidas advindas de doações. Os alimentos foram entregues aos cidadãos por pessoas que estavam dentro de uma Kombi preta na praça da Sé, na madrugada desta sexta-feira (19).

Em nota enviada ao iG, a Prefeitura informou que agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) foram procurados por uma pessoa que relatou estar com muitas dores abdominais e náuseas após comer um marmitex entreguepelos doadores.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que oito pessoas foram atendidas pela Coordenadoria Regional de Saúde do Centro também com sintomas de intoxicação alimentar.





Dois adultos e quatro crianças receberam os atendimentos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vergueiro, enquanto outras duas pessoas maiores de 18 anos de idade deram entrada na Assistência Médica Ambulatorial (AMA) da Sé.

Três adultos tiveram alta e o outro permanece sob observação junto às crianças na UPA da vergueiro. O quadro de saúde destas pessoas é considerado estável.

"Os adultos e as crianças serão acompanhados pela Unidade Básica de Saúde (UBS) República e caso necessário, os menores de idade, serão encaminhados para o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Infantojuvenil (IJ) III Sé", complementou a Prefeitura em nota.

