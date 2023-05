Reprodução/São Carlos no Toque Helicóptero caiu em São Carlos e causou a morte de duas pessoas

Um helicóptero caiu , nesta quarta-feira (3), em uma fazenda localizada na cidade de São Carlos, no interior do Estado de São Paulo. O Corpo de Bombeiros aponta que duas pessoas morreram em decorrência do acidente.

De acordo com Rangel Moreira Gregório, capitão dos Bombeiros de São Carlos, a aeronave era do modelo Esquilo, e explodiu após ter contato com o solo. O acidente ocorreu por volta das 17h00.

O militar informou ainda que o avião teve uma pane no ar e caiu repentinamente no local. Outra informação dada por Gregório foi a de que a aeronave realizou uma série de viagens entre São Carlos e Ribeirão Preto, em razão da Agrishow.





"Nossas equipes se deslocaram até o local e segundo informações dos funcionários da fazenda eles tiveram uma pane no ar e o helicóptero se chocou muito rápido com o solo. Nós encontramos duas vítimas já fora dos destroços", disse, em conversa com jornalistas.

"A aeronave foi totalmente destruída, as vítimas foram arremessadas para frente e possivelmente elas ainda foram vítimas do próprio incêndio provocado pelo combustível da aeronave que vazou. Elas tiveram múltiplas lesões, múltiplas fraturas", complementou.

Até o momento da publicação desta reportagem, os corpos ainda estavam no local e havia a espera pela cheda da Agência Nacioal de Aviação (Anac) para a liberação das vítimas fatais.

