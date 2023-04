guarda municipal GCM encontrou equipamentos furtados





Uma loja de eletrônicos no Centro de São Paulo foi saqueada na manhã deste domingo (23) por dependentes químicos. O crime aconteceu por volta das 7h, segundo o proprietário do estabelecimento. Ele checou as câmeras de segurança após o alarme e viu sete pessoas levando os produtos.

Em entrevista para o canal GloboNews, o dono da loja revelou que sofreu um prejuízo de R$ 100 mil. Os criminosos deixaram a Rua Santa Ifigênia e esconderam os equipamentos em bueiros.

Os bandidos abriram as tampas, escondiam os eletrônicos em sacolas práticas e depois fechavam com um arame. Eles também esconderam alguns itens em outro comércio.

Parte dos produtos foi recuperada pela GCM, sendo 33 CPUs, 13 monitores, dois teclados, controles e cerca de R$ 1,5 mil em espécie.

A Guarda Civil Metropolitana foi acionada e prendeu alguns suspeitos: uma mulher, que já foi liberada, e quatro homens. Um dos presos é dono da loja de equipamentos que permitiu esconder parte do material.

O responsável pela GCM na região declarou que os bandidos terão que ficar à disposição da Justiça, porque vão responder por furto qualificado. A polícia será responsável por investigar o caso.

Dono da loja reclama da segurança

O dono da loja furtada contou que possui o empreendimento no centro de São Paulo há 15 anos e que nunca tinha sido vítima desse tipo de crime. Porém, revelou que outros comerciantes da região já foram furtados e assaltados.

Ele explicou que as ruas da localidade não possuem segurança e que, seu prejuízo foi menor, porque tem um sistema de segurança com alarme e câmera. O proprietário do estabelecimento pediu maior atenção por parte da Prefeitura e do Governo do Estado de SP com o centro paulistano.





