Reprodução Tentativa de sequestro na Zona Norte de SP

Na madrugada desta quarta-feira (29), câmeras de segurança capturaram duas tentativas de sequestro na Zona Norte de São Paulo. Em uma delas, um homem foi abordado por dois criminosos enquanto caminhava na rua, esperando por uma mulher que conheceu em um aplicativo de namoro.

A primeira vítima, um engenheiro de 60 anos, foi atacado por dois homens que chegaram em um carro. Ele lutou arriscando a própria vida e mesmo com o rosto machucado conseguiu assustar os criminosos, que fugiram do local.

Veja baixo:

Câmera registra tentativa de sequestro, nesta madrugada (29), na Zona Norte de São Paulo (SP). pic.twitter.com/E4mxEANJMR — iG Último Segundo (@ultimosegundo) March 29, 2023

Mais tarde, na delegacia, ele reconheceu os suspeitos e eles foram presos em flagrante.

Apesar da vítima ter ficado ferida durante a tentativa de sequestro, no segundo caso, não foi registrado boletim de ocorrência. Uma câmera de segurança capturou a ação dos bandidos. Eles tentaram colocar a vítima no carro à força, mas os vizinhos ameaçaram chamar a polícia, fazendo com que os criminosos fugissem do local.

