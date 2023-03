Flickr Roubo à agência do Itaú aconteceu em 2011 e durou cerca de 10 horas





A Polícia Militar de São Paulo prendeu, na manhã desta quarta-feira (29), um suspeito de participar do assalto a uma agência do banco Itaú localizada na Avenida Paulista. O crime, considerado um dos maiores assaltos a bancos já registrados no país, aconteceu em 2011.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o suspeito foi preso na Rua Professor Jose Soares de Mello, no bairro da Cachoeirinha, Zona Norte da capital paulista.

"Após denúncia anônima, os policiais abordaram o homem ao sair de sua residência e o encaminharam até o 72ºDP. Ele tinha um mandado de prisão em aberto", informou, em nota, a SSP.





O roubo ao banco aconteceu no dia 27 de agosto de 2011, teve início pouco antes da meia noite e durou cerca de 10 horas. Os assaltantes arrombaram um total de 161 cofres e roubaram joias, pedras preciosas, documentos e um montante financeiro estimado em R$ 500 milhões.

A quadrilha organizou o crime durante um ano, e as investigações apontam a possibilidade de que um vigilante que trabalhava no local, identificado como Nivaldo Francisco de Souza, ajudou os criminosos a entrarem no local.

Outro funcionário do banco, o operador de segurança Cléber da Silva Pereira, teria desligado os alarmes da agência da Avenida Paulista para que os assaltantes tivessem acesso aos cofres.

