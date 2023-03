Reprodução Dias Toffoli





O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Dias Toffoli , afirmou nesta quarta-feira (29) que a Corte tem total autoridade para fixar regras sobre a remoção de determinados conteúdos nas redes sociais.

Na avaliação do magistrado, há episódios em que o Supremo fixou limites para muitos assuntos, como a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima.

“Existem precedentes, podemos lembrar o famoso caso Raposa Serra do Sol, em que a Corte, quando julgou o caso, apresentou uma decisão com alguns parâmetros e elementos que balizaram a maneira como deveriam ser feitas as demarcações em terras indígenas. Então o tribunal tem precedentes a respeito disso”, comentou.

A declaração ocorreu durante bate-papo com jornalistas ao final da audiência pública no STF para debater o Marco Civil da Internet. Os trabalhos tiveram início na última terça (28).

“Então isso, em tese, é possível que a Corte faça, até por princípio da isonomia, algum tipo de decisão, que interprete a legislação com seu alcance a dar a maior proteção possível, sem na sua função de guarda da Constituição e dos direitos e garantias individuais e do Estado democrático de Direito”, acrescentou.

O Marco Civil da Internet só responsabiliza as plataformas quando não cumprem decisão judicial que manda remover algum conteúdo. A exceção é para propagação de imagens ou vídeos com cenas de nudez ou comportamentos sexuais privados.

Ministro defende autorregulação

O ministro defende que ocorra autorregulação das plataformas para conteúdos ilícitos, deixando para o Judiciário “apenas as exceções”.

“Mais do que tudo, o que hoje nós temos visto não só no Brasil, mas no mundo, é a campanha de ódio, a campanha contra democracia e contra as instituições. E isso é um ataque coletivo. Então também quais os meios que a legislação e que a Constituição têm para sancionarmos aquilo que é o crime, aquilo que é o abuso e qual a melhor maneira de fazer”, concluiu.





