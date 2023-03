Fernando Frazão/Agência Brasil Sindicato dos metrpviários acusa Tarcísio de mentir e comunica manutenção da greve

Após um dia com congestionamentos e um trânsito caótico na capital paulista na última quinta, o rodízio municipal de veículos segue suspenso nesta sexta-feira (24) em decorrência do segundo dia da greve dos metroviários de São Paulo.

Segundo a prefeitura municipal, deve continuar valendo normalmente o rodízio de placas para veículos pesados (caminhões) e as demais restrições:

Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF);

Zona Azul e as proibições de circulação de veículos nas faixas e corredores de ônibus.

Com a confirmação do segundo dia da suspensão do rodízio, carros com placas final 9 e 0 passam a poder circular na cidade - não há limite de horário.

Na quinta-feira (23), com o rodízio de veículos suspenso, a capital paulista enfrentou um trânsito caótico. Durante o período da manhã, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou 846 km de congestionamento – recorde do ano para o horário.

