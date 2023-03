Reprodução Twitter @Ana Paula Umeda Trem da linha 8-Diamante descarilou na manhã desde sábado - 18.03.2023

Um trem da ViaMobilidade descarrilou pela terceira vez em menos de 90 dias, causando caos e transtornos aos passageiros da Grande São Paulo .

O incidente ocorreu por volta das 10h deste sábado, 18 de março de 2023, próximo à estação Engenheiro Cardoso , na Linha 8-Diamante .

Apesar de não haver registro de feridos, uma mulher desmaiou e precisou ser socorrida pelos próprios passageiros, sem a assistência dos funcionários da concessionária.

Como resultado, os trens estão circulando com maiores intervalos em toda a linha e entre Sagrado Coração e Engenheiro Cardoso , por apenas uma única via, o que prolongou o tempo de viagem.

Mais um dia de caos na ViaMobilidade após descarrilamento de trem. #L8



📹 P. Miguel e Jean Bueno. pic.twitter.com/ozFtw2IFGT — Diário da CPTM 🚂 (@DiariodaCPTM) March 18, 2023

A ViaMobilidade se manifestou por meio de nota oficial e lamentou o ocorrido, informando que o descarrilamento foi causado por falha em equipamento de via.

A empresa assegurou que todos os passageiros desembarcaram em segurança e foram conduzidos à Estação Itapevi com o auxílio dos Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) .

As equipes técnicas e de engenharia da ViaMobilidade estão trabalhando para normalizar a operação o mais rápido possível e pediram desculpas pelos transtornos causados.

