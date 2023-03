Reprodução/@BombeirosPMESP Helicóptero cai na Barra Funda, zona oeste de São Paulo

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento que o helicóptero cai sobre um terreno no bairro da Barra Funda , na zona oeste de São Paulo . O piloto e três homens morreram no acidente. Ainda não se sabe as causas da queda do helicóptero.

A aeronave caiu em um prédio desativado. Os bombeiros informaram que o helicóptero saiu de Guarujá e estava próximo do pouso no Aeroporto Campo de Marte, na Zona Norte de São Paulo.

Pelo vídeo, o horário da queda foi às 14h28 desta sexta-feira. Segundo o subcomandante Yuri Moraes, a aeronave bateu contra um coqueiro antes de atingir o solo. Ele também afirmou para a reportagem que a "ocorrência chegou aos Bombeiros por volta das 14h45", mas que a aeronave caiu às 14h35.