Reprodução/CNN Brasil Sergio Carvalho, advogado da Helimarte





O advogado da Helimarte, Sergio Carvalho, descartou que o helicóptero que caiu nesta sexta-feira (17) na Barra Funda, bairro de São Paulo, tenha sofrido um pane seco. Ele afirmou que a empresa está colaborando com as autoridades e dando suporte para as famílias das quatro pessoas que morreram após a queda da aeronave.

“A empresa está aqui com o diretor dela e com todos os profissionais que compõe o grupo dela também, todos qualificados e treinados. A empresa lamenta muito o que aconteceu, vamos aguardar o relatório das autoridades. Não temos nenhuma outra informação no momento, não sabemos o que aconteceu e qual a causa do acidente”, explicou.

“Estamos dando suporte aos familiares das vítimas e estamos colaborando com as autoridades que estão aqui presentes”, acrescentou. Carvalho não divulgou os nomes para que a polícia e o Corpo de Bombeiros consigam identificar todas as vítimas e que não ocorra nenhum erro.

O advogado também relatou que a aeronave estava regularizada e revisada, tendo acompanhamento diário “dos órgãos federais, estaduais e municipais”. “Não houve pane seco, descarte essa possibilidade, porque sempre houve revisão diária da aeronave [...] A empresa cumpre com todas as suas obrigações”, respondeu aos jornalistas.

Sergio confirmou que o piloto fez contato com a base do Campo de Marte para poder pousar com o helicóptero. “Ele não reportou nenhuma emergência”, esclareceu.

“O piloto era muito experiente, assim como todos que trabalham na empresa. São devidamente treinados para pilotar todas as aeronaves”, acrescentou, mas sem citar quantos anos de experiência tinha o profissional responsável pela condução do helicóptero.

O acidente

A aeronave caiu entre as ruas Pedro Luís Alves Siqueira e James Holland, na Barra Funda, zona Oeste de São Paulo (SP). Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro pessoas morreram.

A aeronave caiu em um prédio desativado. Os bombeiros informaram que o helicóptero saiu de Guarujá e estava próximo do pouso no Aeroporto Campo de Marte, na Zona Norte de São Paulo.

Segundo o subcomandante Yuri Moraes, a aeronave bateu contra um coqueiro antes de atingir o solo. Ele também afirmou para a reportagem que a "ocorrência chegou aos Bombeiros por volta das 14h45", mas que a aeronave caiu às 14h35.

Há informações de que todas as vítimas são homens. Três seriam de São Paulo e um do Rio de Janeiro.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) deve iniciar as investigações ainda nesta sexta-feira.