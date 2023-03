Reprodução/TV Brasil Lula





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai se encontrar nesta quinta-feira (8) com o ministro Francisco Joseli Parente Camelo , eleito presidente do STM ( Superior Tribunal Militar ). Os dois possuem longa relação de amizade e irão se reencontrar para debater alguns assuntos relacionados à segurança.

Camelo serviu a Lula nos dois primeiros mandatos (2003-2010) e depois ficou quatro anos ao lado de Dilma Rousseff (2011-2014) como secretário de Coordenação e Acompanhamento de Assuntos Militares do Planalto. Ele chegou a ser convidado para ser ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, no entanto, optou por ter cargo vitalício de Ministro do Superior Tribunal Militar.

Ele é conhecido por ter sido piloto com aterrissagens em 92 países. Atualmente como presidente do STM, o ministro não pretende fazer mudanças na Corte.

Francisco Joseli Parente Camelo foi eleito presidente do STM em dezembro do ano passado. O militar demonstrou entender a desconfiança de Lula em relação ao comportamento das Forças Armadas nos últimos anos, mas deixou claro que trabalharia para que os dois lados se entendessem.

O encontro entre o presidente do Superior Tribunal Militar com Lula ocorrerá no Palácio do Planalto, a partir das 15h. A reunião será com portas fechadas, ou seja, não terá transmissão em lugar nenhum.

Reuniões com ministros

Antes de se encontrar com Francisco Joseli Parente Camelo, o presidente Lula terá uma reunião com os ministros Geraldo Alckmin (Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), Rui Costa (Casa Civil), Fernando Haddad (Fazenda), Márcio Macedo (Secretaria-Geral), Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais), Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social).

O encontro, que ocorrerá no Palácio do Planalto, às 9h, também terá as participações do líder do Governo no Congresso Nacional, Senador Randolfe Rodrigues, líder do Governo no Senado Federal, Senador Jaques Wagner, líder do Governo na Câmara dos Deputados, Deputado José Guimarães, e o Chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da República, Marco Aurélio Marcola.

Já no período da tarde, às 15h30, Lula se reunirá com Josué Gomes, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

Às 16h30, o petista conversará com o ministro da Educação Camilo Santana, e, às 17h30, com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino.

As três reuniões também acontecerão no Planalto.





