Reprodução Tv Glovo Alagamento na Rodovia Régis Bittencourt em Embu das Artes; veículo ficou quase todo coberto pela água

A chuva que atingiu a capital e Grande São Paulo entre a noite de terça-feira (31) e a madrugada desta quarta (1º) alagou trechos da Rodovia Régis Bittencou rt, em Embu das Artes. A enchente encobriu carros e até caminhões.

A frente do carro afundou na enchente. Os ocupantes do carro tiveram que sair do veículo e nadar para se salvar, no trecho da rodovia Régis Bittencourt, que ficou completamente alagado em Embu das Artes.

O motorista disse que seguia viagem sentido São Paulo e ao passar por canteiro de obras percebeu que o carro caiu em um buraco. Para ele, era possível passar pelo alagamento. No veículo estavam três pessoas. Os três não se feriram.

A via foi interditada no trecho do km 276, em Embu das Artes, nos dois sentidos da via (capital e Curitiba). Mauá e a capital também registraram danos por conta das fortes chuvas. Não há informações de vítimas feridas ou desaparecidas.

A chuva também inundou ruas no Centro e Zona Leste da cidade de São Paulo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para vários chamados de quedas de árvores.

