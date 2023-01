Reprodução Aeronave de pequeno cai no aeroporto de Americana (SP)

Uma aeronave de pequeno porte, modelo 'Trike' , popularmente conhecida como ultraleve, caiu no Aeroporto de Americana (SP) na manhã desta quinta-feira (26) e explodiu após se chocar com o chão.

O Corpo de Bombeiros informou que uma pessoa foi atendida pelas equipes e socorrida com ferimentos leves . A aeronave estava se preparando para o pouso , quando "embicou" e caiu a dois metros do chão.

A aeronave pegou fogo após a queda. Segundo a corporação, o passageiro sofreu uma contusão na perna esquerda com impacto e apresenta queimaduras de segundo grau nas costas e no braço .

O homem que pilotava a aeronave levado pelo resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal Waldemar Tebaldi, em Americana (SP).

