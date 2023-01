Reprodução Cinco suspeitos são presos por chacina no DF que chocou o país

Um quinto homem suspeito de envolvimento na chacina da família da cabeleireira Elizamar da Silva, de 39 anos, foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) na madrugada desta quinta-feira (26).

A polícia informou que no decorrer das investigações, 5 pessoas foram presas, suspeitas de terem praticado os hediondos crimes. Um adolescente foi encaminhado à DCA I (Desenvolvendo a Criança e o Adolescente).

Galego, como é conhecido, foi detido na cidade de Itapoã, no interior do Distrito Federal. O preso é suspeito de 'associação criminosa, extorsão mediante sequestro agravado pelo resultado morte, ocultação de cadáver e corrupção de menores '.

Outras quatro pessoas já foram detidas por envolvimento no caso: Gideon Batista de Menezes, Horácio Carlos Ferreira Barbosa, Fabrício Silva Canhedo e Carlomam dos Santos Nogueira .

