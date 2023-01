Paulo Sérgio/Câmara dos Deputados 30.05.2022 O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL)

A Justiça de São Paulo determinou o prazo de cinco dias para o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) pagar duas multas por não uso de máscara de proteção contra covid-19 em locais fechados durante a pandemia.

O pedido foi feito pela PGE (Procuradoria-Geral do Estado) e acatado pelas juízas Ana Maria Brugin e Roberta de Moraes Prado . Hoje a PGE é vinculada ao governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos).

As multas são relacionadas ao mês de dezembro de 2021. À época, uso do item de proteção era obrigatório em locais públicos em todo o estado de São Paulo.

O filho '03' do ex-presidente deve arcar com mais 10% do valor para cobrir o pagamento dos custos com os advogados. As duas infrações juntas chegam ao valor de R$ 113 mil .

