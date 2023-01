Nelson Jr./SCO/STF Arquivo: Ministros do STF Ricardo Lewandowski

Após o Ministério Público Federal (MPF) pedir a inclusão de Jair Bolsonaro (PL) no inquérito dos atos criminosos, em Brasília, no último dia 8 de janeiro, o STF julga Habeas Corpus preventivo a Jair Bolsonaro (PL) e Anderson Torres . A petição requer o fim da investigação sobre os crimes de apoiadores do ex-presidente.

De acordo com Diário do Comércio, como Alexandre de Moraes é relator das matérias envolvidas no caso , não pode acumular a peça em questão (HC preventivo). O julgamento caiu, por sorteio, nas mãos do minsitro Ricardo Lewandowski, que tende a negar o pedido do Habeas Corpus.

Bolsonaro foi incluido no processo que investiga os atos criminosos em Brasília, porque logo após o incidente compartilhou um vídeo que sugeria fraude no processo eleitoral que deu vitória ao atual presidente Lula.

Como mostramos aqui no iG, o vídeo coloca a integridade do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e pelo STF em suspeição. O ex-presidente publicou o conteúdo, mas apagou a postagem horas depois,

O ex-secretário de Segurança do DF e ex-ministro de Bolsonaro Anderson Torres está preso. Porém, até o momento, não há pedido de prisão do ex-presidente Bolsonaro.

