Divulgação Assembleia Legislativa de São Paulo

A partir de 1º de janeiro de 2023, os deputados estaduais de São Paulo terão um reajuste salarial de aproximadamente 37,3% pelos próximos três anos. O aumento escalonado da remuneração que, atualmente, é de R$ 25 mil, passará para R$ 34 mil reais até 2025. A medida foi aprovada na última quarta-feira (21) pela Assembleia Legislativa de São Paulo ( Alesp ).

O primeiro reajuste está previsto para janeiro e um segundo a partir de abril de 2023, aponta o texto do projeto. O último aumento de salário aprovado na Casa vigorava desde 2016.

Veja como irá funcionar o reajuste salarial dos deputados por ano:

1º de janeiro de 2023 – de R$ 25.322,25 para R$ 29.469,99 (16 % de aumento);

1º de abril de 2023 – de R$ 29.469,99 para R$ 31.238,19 (6% de aumento);

1º de fevereiro de 2024 - de R$ 31.238,19 para R$ 33.006,39 (5,6% de aumento);

1º de fevereiro de 2025 – de R$ 33.006,39 para R$ 34.774,64 (5,3% de aumento).

A medida foi aprovada na última sessão do ano, antes do recesso dos parlamentares, com 49 votos favoráveis ao aumento salarial e 10 contrários.

No entanto, para entrar em vigor a proposta ainda precisa ser sancionada pelo governador do estado de São Paulo até 31 de dezembro de 2022.

Segundo a Assembleia Legislativa, o reajuste no salário dos deputados está seguindo o aumento aplicado aos deputados federais. Em 20 de dezembro um reajuste foi aprovado para parlamentares, ministros e para o futuro presidente da República.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.