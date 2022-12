Reprodução: Agência Brasil Bolsonaro usando a faixa presidencial

O atual mandatário do país, Jair Bolsonaro , planeja sair do Brasil com destino a Miami , nos Estados Unidos , até esta sexta (30), segundo informação divulgada no "Diário Oficial da União" nesta quarta-feira (28).

De acordo com a determinação publicada pelo Gabinete de Segurança Institucional ( GSI ), uma agente do Exército viajará com o presidente para a Flórida para fazer a "segurança de familiar" do chefe do Executivo .

O texto confirma que a segunda Sargento Aline Amancio de Oliveira, Agente de Segurança Pessoal da Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, viajará entre os dias 28 e 29 de dezembro a Miami para preparar a chegada do mandatário aos EUA.

Apesar da divulgação da informação no Diário Oficial, o Palácio do Planalto não confirmou a ida do presidente para os EUA neste fim de ano. O mandato de Bolsonaro termina no sábado (31).

Interlocutores do presidente apontam que ele não pretende passar a faixa para Lula no dia 1º de janeiro, permanecendo fora do país por tempo indeterminado.



