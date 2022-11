Rovena Rosa/Agência Brasil - 28/09/2022 Pedestres se protegem da chuva no bairro da Liberdade durante frente fria na capital





A forte chuva na cidade de São Paulo na tarde de hoje (28) deixou grande parte da capital em estado de atenção para alagamentos . Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), as zonas sudeste, leste, oeste, norte e sul, além das marginais Pinheiros e Tietê permanecem em estado de atenção desde as 12h52.

Segundo o CGE, até o momento não foram observados pontos de alagamento na capital.

Áreas de instabilidade vindas do interior, formadas pelo calor e a umidade, atuam com forte intensidade na cidade. De acordo com imagens do radar meteorológico da Prefeitura de São Paulo, chove forte com potencial para queda de granizo na zona leste, nas subprefeituras de Itaquera, Guaianases, Itaim Paulista, São Miguel Paulista, Penha e Aricanduva/Formosa.





O mesmo quadro de chuva forte é observado na zona norte, nas subprefeituras de Casa Verde e Santana. Já na zona oeste chove moderado na Lapa e em Pinheiros. Nas demais regiões não são observadas chuvas significativas.

Segundo previsão dos meteorologistas do CGE da Prefeitura de São Paulo, as próximas horas seguem com tempo instável, com chuvas generalizadas, variando de intensidade até pelo menos as primeiras horas da noite. Há potencial para alagamentos e rajadas de vento.

Próximos dias

A terça-feira (29) será mais um dia com tempo instável na capital paulista. Há potencial para formação de alagamentos e transbordamentos de pequenos rios e córregos a partir das primeiras horas da tarde. A noite ainda terá chuvas, porém com de menor volume acumulado. Os termômetros oscilam entre a mínima de 16°C e a máxima de 25°C.

