Na noite desta terça-feira (09), a Polícia Rodoviária Federal ( PRF ) apreendeu 50 kg de crack dentro de um caixão funerário na Rodovia Fernão Dias, em São Paulo. O motorista do veículo que carregava a droga foi preso em flagrante por tráfico .

Segundo a polícia, o veículo funerário foi parado durante uma fiscalização de rotina, por volta das 23h30, próximo ao quilômetro 7 da rodovia.

Em um vídeo feito pelos próprios agentes e que circula pelas redes sociais, é possível ver um dos policiais fazendo o sinal da cruz antes de abrir o caixão. Assista:

A PRF apreendeu na noite desta terça (8), 50 kg de crack que estavam sendo transportados dentro de um caixão.

A droga estava sendo levada de São Paulo para Belo Horizonte.

A PRF informou que o motista do carro funerário não tinha a documentação do falecido, por isso, os agentes resolveram abrir o caixão que acomodava 50 tabletes de crack, totalizando aproximadamente 50 Kg da droga.

Após ser preso, o homem confessou aos agentes da PRF que pegou a droga em São Paulo e seguiria para Belo Horizonte (MG) onde entregaria a "encomenda". Ele iria receber R$ 10 mil pelo transporte.

